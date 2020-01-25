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Главный нарколог Минздрава призвал лечить пьяных нарушителей минимум два года

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Главный нарколог Минздрава призвал лечить пьяных нарушителей минимум два года

Москва, 25 января. Принудительное лечение для лиц, совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, должно длиться не менее двух лет. С таким призывом выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Ранее стало известно, что российские суды могут получить право направлять на принудительную реабилитацию россиян, которые неоднократно совершали правонарушения под воздействием спиртных напитков, а также употребляли алкоголь в неположенных местах, передают «Известия». Сейчас такая мера действует в отношении наркозависимых. Брюн рассказал, что в Минздраве положительно относятся к этой инициативе.

«Человек, который допускает употребление алкоголя за рулем или в обществе, — это уже нарушение поведения. <…> Для пациентов, которым мы установили диагноз [алкогольная зависимость], такое наблюдение должно составлять не менее двух лет или на время лишения прав», — отметил нарколог.

Брюн подчеркнул, что любой попавшийся за рулем в нетрезвом виде должен отправляться в наркологическое учреждение на обследование. Если алкогольная зависимость не подтвердится, то с таким человеком нужно будет провести профилактические беседы.

Главный нарколог Минздрава призвал лечить пьяных нарушителей минимум два года

По мнению главного нарколога Минздрава, как раз профилактической работе нужно уделять главное внимание. Брюн считает, что медики должны регулярно напоминать пациентам о вреде спиртных напитков. Также россиянам нужно знать о том, что последствия употребления алкоголя становятся тяжелее с возрастом в связи со снижением количества ферментов, отвечающих за переработку алкоголя.

«После 40 лет эти специфические ферменты стремятся к нулю, поэтому мы очень часто видим, что именно в этом возрасте алкоголизм приобретает особенно злостный характер. Поберегите свое здоровье, не употребляйте, и тогда все будет спокойно в вашей жизни», — призвал эксперт в беседе с ТАСС.

Ранее Евгений Брюн рассказал о смертельной опасности борьбы с похмельем при помощи алкоголя. Нарколог напомнил, что организм человека перерабатывает алкоголь от трех дней до четырех недель.

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Источник: ТАСС
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