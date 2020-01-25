Главный нарколог Минздрава призвал лечить пьяных нарушителей минимум два года

Москва, 25 января. Принудительное лечение для лиц, совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, должно длиться не менее двух лет. С таким призывом выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Ранее стало известно, что российские суды могут получить право направлять на принудительную реабилитацию россиян, которые неоднократно совершали правонарушения под воздействием спиртных напитков, а также употребляли алкоголь в неположенных местах, передают «Известия». Сейчас такая мера действует в отношении наркозависимых. Брюн рассказал, что в Минздраве положительно относятся к этой инициативе.

«Человек, который допускает употребление алкоголя за рулем или в обществе, — это уже нарушение поведения. <…> Для пациентов, которым мы установили диагноз [алкогольная зависимость], такое наблюдение должно составлять не менее двух лет или на время лишения прав», — отметил нарколог.

Брюн подчеркнул, что любой попавшийся за рулем в нетрезвом виде должен отправляться в наркологическое учреждение на обследование. Если алкогольная зависимость не подтвердится, то с таким человеком нужно будет провести профилактические беседы.

По мнению главного нарколога Минздрава, как раз профилактической работе нужно уделять главное внимание. Брюн считает, что медики должны регулярно напоминать пациентам о вреде спиртных напитков. Также россиянам нужно знать о том, что последствия употребления алкоголя становятся тяжелее с возрастом в связи со снижением количества ферментов, отвечающих за переработку алкоголя.

«После 40 лет эти специфические ферменты стремятся к нулю, поэтому мы очень часто видим, что именно в этом возрасте алкоголизм приобретает особенно злостный характер. Поберегите свое здоровье, не употребляйте, и тогда все будет спокойно в вашей жизни», — призвал эксперт в беседе с ТАСС.

Ранее Евгений Брюн рассказал о смертельной опасности борьбы с похмельем при помощи алкоголя. Нарколог напомнил, что организм человека перерабатывает алкоголь от трех дней до четырех недель.