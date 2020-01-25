Смотрителей с навыками выживания ищут для острова в Ирландии

Москва, 25 января. Смотрителей с базовыми навыками выживания, которые будут управлять кафе и коттеджами, ищут на остров Грейс-Бласкет.

Смотрители должны быть готовы к суровым погодным условиям и отсутствию электричества. Им нужно будет проживать и работать на юго-западе Ирландии у побережья графства Керри. Об этом сообщает Daily Mail.

Задача смотрителей на период с апреля по октябрь 2020 года — управлять небольшим кафе и тремя коттеджами, в каждом из которых могут разместиться семь человек.

Примечательно, что одно из главных условий для кандидатов — готовность работать без электричества, так как на Грейс-Бланкет его нет. Кроме того, нет и горячей воды, а за холодной нужно идти к роднику. Также будущих смотрителей предупреждают, что на острове всегда дуют сильные ветра. Поэтому, как отмечают владельцы недвижимости Алиса Хейл и Билли О`Коннор в своем объявлении в соцсетях, разыскиваются смотрители с базовыми навыками выживания.

Отмечается, что к настоящему моменту на заявку уже откликнулись 27 тысяч человек со всего мира.