Болгария изгоняет российских дипломатов по удивительным причинам. Колонка Владимира Тулина

В Министерство иностранных дел Болгарии был вызван посол России Анатолий Макаров. Там ему было сообщено о том, что двое граждан РФ, имеющих дипломатический статус, объявлены persona non grata и должны покинуть страну в течение 48 часов.

Болгарские СМИ, близкие к правительственным кругам, сообщают, что речь идет о первом секретаре посольства и о сотруднике торгового представительства. Так как на сайте нашего посольства в Болгарии указаны семь человек, занимающих должность первого секретаря, то установить его фамилию пока не удается. Удивительно другое: болгарские СМИ сообщают, что причина высылки — «отправка за границу государственных секретов Болгарии», и при этом дипломат «пытался узнать механизм выборных процессов страны», а сотрудник торгпредства «сообщил руководству российской разведывательной службы в Москве государственные секреты Болгарии в области энергетики».

Что касается выборов, то в Болгарии они бывают четырех видов: президентские, в парламент Европейского союза, в Народное собрание и в местные органы власти. Механизм каждого подробно описан в соответствующем законе, и все четыре эти закона выложены в Интернете. Для того, чтобы ознакомиться с механизмом любых выборов в Болгарии, ничего кроме знания болгарского языка и доступа в Интернет не нужно.

Можно предположить, что наш дипломат попытался узнать механизм влияния иностранных держав и коррупции на болгарские выборы и, очевидно, добился в этом деле успеха, а его высылка только подтверждает, что подобные явления в болгарской политике присутствуют.

Что касается обвинения в утечке государственных тайн в энергетике, так это еще более удивительно, так как практически все энергетические объекты Болгарии были построены по советским проектам, а часто и при помощи СССР, как, например, АЭС «Козлодуй». Тут для нашей страны никаких тайн нет.

Возможно, что сотрудник торгпредства мог узнать о фактах давления на Болгарию со стороны иностранных держав с целью недопущения победы организации нашей страны в конкурсе на право строительства второй АЭС в Болгарии у города Белене. Не исключено, что он мог получить информацию о том, как США, не только получившие за бесценок топливно-энергетические комплексы «Марица 1» и «Марица 3», но и заставившие болгарское правительство подписать договор о покупке электроэнергии с этих комплексов в течение 30 лет по завышенным ценам, пытаются незаконно сохранить эту ситуацию.

Посольство России уже сообщило, что никаких доказательств виновности сотрудников представлено не было, а также выразило протест по поводу того, что информация об их высылке была передана в ряд болгарских СМИ до официального объявления об этом.

К антироссийским высказываниям членов болгарского правительства все уже привыкли. Тут можно вспомнить слова министра иностранных дел Екатерины Захариевой, поставившей под сомнение освобождение ее страны Советской армией. В сентябре 2019 года бывший министр иностранных дел Соломон Паси сообщил, что 68 российских дипломатов занимаются шпионской деятельностью, а действующий министр обороны Красимир Каракачанов заявил, что гораздо больше. Вот только аккредитованы тогда в Болгарии были всего 43 дипломата.

Теперь болгарские власти перешли от слов к делу. Дела такого рода могут приводить к противоположному результату, о чем свидетельствует пример соседней Северной Македонии. Там высылка российского дипломата в связи с вымышленным отравлением Скрипалей (бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. — Прим. ФАН) привела к его массовым проводам в аэропорту, переросшим в антиправительственный митинг. В любом случае в болгарских СМИ не сомневаются, что как минимум два болгарских дипломата скоро вернутся на родину из Москвы.