Китайские врачи готовятся использовать несколько препаратов для лечения коронавируса

Пекин, 25 января. Врачи собираются использовать несколько лекарственных средств при клиническом лечении зараженных новым типом коронавируса. Об этом сообщил глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань в интервью китайским СМИ.

«В настоящее время уже есть несколько видов подтвержденных безопасных лекарственных средств, которые готовятся использовать при проведении клинического лечения, однако их эффективность требует дальнейшего наблюдения», — сказал Чжун Наньшань.

Власти Китая в конце декабря прошлого года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. У больных высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. К настоящему моменту известно о почти 1300 заболевших, 41 человек погиб.

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Австралии. Неизвестным вирусом заразился местный житель после поездки в Китай. Ранее специалисты проверили пять человек из штата Новый Южный Уэльс, которые могли быть инфицированы новым типом вируса.