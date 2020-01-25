Китайское издание Paper сообщило о первой смерти врача от коронавируса

Пекин, 25 января. Первая смерть врача от коронавируса зафиксирована в китайском городе Ухань. Об этом сообщило китайское издание Paper.

По данным СМИ, первой жертвой болезни среди медработников стал 62-летний Лян Удун, трудившийся в отделении отоларингологии Больницы китайской и европейской медицины провинции Хубэй «Синьхуа» в Ухане. Первые симптомы коронавируса проявились у врача 16 января. 18 января мужчину перевели в больницу «Цзиньиньтан», в которой Удун скончался 25 января около 07.00 по местному времени.

Напомним, в декабре 2019 года в Ухане зарегистрировали вспышку неизвестного вида пневмонии. Позднее выяснилось, что заболевшие подхватили коронавирус. Как передает телеканал «360», жертвами болезни стали более 40 человек, а число инфицированных составляет уже около 1300. Чтобы избежать распространения коронавируса, китайские власти фактически изолировали Ухань, перекрыв движение транспорта.

Ранее Роспотребнадзор призвал жителей РФ воздержаться от поездок в Китай из-за с эпидемии. В связи с этим авиакомпания «Аэрофлот» предложила россиянам сдать купленные ранее билет в КНР, пишет Infox.ru.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, в дальневосточной части России усилили контроль на границе с Китаем. В Приморском крае в качестве превентивных мер намерены провести проверки всех предприятий, где трудятся граждане КНР, сообщает Deita.ru.