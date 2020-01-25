Сервис Туту.ру выяснил, как китайские туристы путешествуют по России на поездах

Москва, 25 января. Чаще всего граждане Китая путешествуют на поездах по центральной России, выяснили специалисты единого сервиса путешествий Туту.ру.

Также китайцы путешествуют на поезде по следующим направлениям: из Москвы в Санкт-Петербург, Владимир, Нижний-Новгород, Тулу и Казань. Также популярностью пользуются маршруты Чита — Забайкальск и Хабаровск — Уссурийск.

Как выяснили специалисты, больше всего туристов из Китая можно увидеть в конце декабря и начале января и февраля. Кроме того, спросом пользуются поездки и на майские праздники.

Напомним, в Китае в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка неизвестного вируса пневмонии. У больных высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. Врачи выяснили, что это новый тип коронавируса. К настоящему моменту известно о почти 900 заболевших, 26 человек погибли. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану ранее сообщили, что трех человек, вернувшихся из Китая в Татарстан, госпитализировали с повышенной температурой.