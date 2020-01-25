Китайский коронавирус добрался до Малайзии, известно о трех заболевших

Куала-Лумпур, 25 января. Три случая заражения новым коронавирусом подтверждены в Малайзии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Дзулкефли Ахмад.

По его данным, все три случая зафиксированы в городе Джохор-Бару. Заболевшие — граждане Китая. Они тесно контактировали с 66-летним пациентом, зараженным коронавирусом, которого сейчас лечат в Сингапуре.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Власти КНР проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения. Впоследствии был установлен возбудитель болезни. Им оказался коронавирус 2019-nCoV. В Китае по последним данным им заражены 1 тыс. 287, из них 41 человек скончался.

Случаи заражения были зафиксированы не только в Китае. Известно о пяти заболевших в Гонконге, два человека заболели в Макао, трое — на Тайване, четверо человек попали в больницу в Таиланде (двое из них уже выписаны). Были зафиксированы два случая заражения в Японии (один из заболевших уже поправился), два — в Южной Корее, два во Вьетнаме, три — в Сингапуре, один — в Непале, два — в США, три — во Франции и один — в Австралии.

Как сообщал ранее телеканал 360, 25 января стало известно, что жертвой стал китайский врач Лян Удун, руководивший отделением оториноларингологии в больнице в Ухане.