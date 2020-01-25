Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции

Анкара, 25 января. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, сделанное в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, где накануне вечером произошло сильнейшее землетрясение. Кадры сняты после подземных толчков, на них видно, как экстренные службы занимаются поиском и спасением людей, оказавшихся под руинами.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 18 человек. Еще 553 гражданина госпитализированы или обратились за медицинской помощью. Такие цифры приводит местное МВД.

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей. В регион переправили 1 689 палаток, 1 656 кроватей и 9 200 одеял. Греция также предложила оказать посильную помощь властям Турции.

Подземные толчки произошли в пятницу в 20:55. Землетрясение оказалось магнитудой 6,8, его эпицентр находился в районе города Сивридже. Известно, что, по предварительной информации, россиян среди пострадавших нет.