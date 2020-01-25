Жители России ответили Познеру на слова об «уродливом» в стране

Москва, 25 января. Жители России отреагировали на высказывание журналиста Владимира Познера, который заявил, что в стране есть «много уродливого». Россияне призвали телеведущего обратить внимание на другие государства.

Ранее на официальном сайте журналиста «Познер Online» были опубликованы рассуждения ведущего о России.

«Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут», — сказал Познер, отвечая на вопрос, как выглядит РФ на фоне тех стран, которые журналист посещал во время съемок своих фильмов.

По мнению телеведущего, Россия менее обустроена, чем страны, в которых он был. При этом Познер подчеркнул, что наша страна очень богата, поэтому можно многое сделать для создания более уютной жизни в РФ, передает «Царьград».

Пользователи Сети критично отнеслись к высказыванию Владимира Познера.

«Если Владимир покинет пределы страны, то уродливого станет меньше», — возмутилась заявлением журналиста Александра.

«В промышленных городах Китая и Индии не был? Сгоняй туда для сравнения! Урал покажется сказкой!» — прокомментировал слова Познера Игорь Владимирович.

«Пусть про Париж расскажет, где грязь повсюду и вонь. А Сан-Франциско реально утопает в фекалиях и бездомных, что там уже ЧП впору вводить», — отреагировал на высказывание телеведущего Aleksandr Black.