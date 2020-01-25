Благотворительный Татьянин бал состоялся в посольстве РФ в США

Вашингтон, 25 января. Посольство России в Соединенных Штатах Америки в пятницу провело благотворительный бал в честь Татьяниного дня. Мероприятие стало традиционным и проводится уже шестой год подряд.

На мероприятии, организованном диппредставительством РФ, были как соотечественники, проживающие в США, так и граждане Америки, которым особенно интересна российская культура. В этом году все собранные деньги пойдут в благотворительный фонд собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей. В прошлом году деньги были отправлены на помощь детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Перед участниками бала выступил советник-посланник посольства РФ Артур Люкманов, сообщает ТАСС. Он отметил, что этот праздник также приурочен к созданию Московского университета в 1755 году.

«Данная традиция дает возможность молодому поколению встретиться здесь, замечательно провести время и завести дружбу», – пояснил он.

Автором идеи проведения бала стала Ксения Воеводская. Она отметила, что в условиях современной политики подобные мероприятия особенно важны для молодежи двух стран. Поддержку бала также оказала председатель совета директоров вашингтонского американо-российского фонда культурного сотрудничества Сюзан Кармел.