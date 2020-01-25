Пекин, 25 января. В Сети появилась фотография вероятного места первого заражения коронавирусом на рынке морепродуктов города Ухань (провинция Хубэй, КНР).

Поделившийся изображением пользователь сервиса микроблогов Twitter @muyixiao обвел в красный кружок нанесенную на прилавок надпись. Он отметил, что на ней замазан последний иероглиф, который имел значение «дикий». По словам пользователя, снимок сделан после того, как о вспышке заболевания из-за коронавируса стало широко известно.

На другую фотографию попал прайс-лист, в котором указаны цены на диких животных, в том числе на пальмовых куниц и живых волчат. Опубликовавший фото пользователь подчеркнул, что не знает, когда оно было сделано.

Photo from Douban of a menu at #Wuhan Huanan Seafood Market. Don't know when it was taken, but they sell all kinds of wild animals incl. live wolf pups & palm civets. 2nd photo taken after outbreak discovered shows this storefront (3rd left) covering word “野 (wild)” in its name. pic.twitter.com/HiQlzX4XBX — Muyi Xiao (@muyixiao) January 21, 2020

Сегодня рано утром врач одной из больниц города Ухань, 62-летний отоларинголог Лян Удун скончался после заражения новым типом коронавируса, сообщила газета «Известия». Первые признаки пневмонии у мужчины проявились 16 января. Всего в Китае коронавирусом заразились 15 врачей.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Впоследствии выяснилось, что причиной эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Источником опасного вируса стал городской рынок морепродуктов. Согласно исследованиям специалистов, первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.

Из-за коронавируса 10 городов китайской провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта. Закрыты аэропорты и вокзалы, прекращены междугородние пассажирские перевозки. В Китае выявлено 1287 случаев заражения, скончался 41 человек. Несколько случаев заболевания зафиксировано в Японии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Австралии, США и Франции.