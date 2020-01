Пекин, 25 января. В Сети появилась фотография вероятного места первого заражения коронавирусом на рынке морепродуктов города Ухань (провинция Хубэй, КНР).

Поделившийся изображением пользователь сервиса микроблогов Twitter @muyixiao обвел в красный кружок нанесенную на прилавок надпись. Он отметил, что на ней замазан последний иероглиф, который имел значение «дикий». По словам пользователя, снимок сделан после того, как о вспышке заболевания из-за коронавируса стало широко известно.

На другую фотографию попал прайс-лист, в котором указаны цены на диких животных, в том числе на пальмовых куниц и живых волчат. Опубликовавший фото пользователь подчеркнул, что не знает, когда оно было сделано.

Photo from Douban of a menu at #Wuhan Huanan Seafood Market. Don't know when it was taken, but they sell all kinds of wild animals incl. live wolf pups & palm civets. 2nd photo taken after outbreak discovered shows this storefront (3rd left) covering word “野 (wild)” in its name. pic.twitter.com/HiQlzX4XBX