Актер Дятлов назвал смертельный диагноз звезды «Скорой помощи» Волковой ее личным делом

Москва, 25 января. Актер Евгений Дятлов, который снимается в новом сериале «Золото» вместе со звездой «Сокрой помощи» Екатериной Волковой, заявил, что ничего не знал о смертельном диагнозе коллеги.

Напомним, ранее Волкова стала гостем программы «Секрет на миллион», где в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой призналась, что имеет некое серьезное заболевание.

«Я, вроде как, смертельно больна. Да, скрывала от родных страшный диагноз. Когда узнала, мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что оставлю дочь без матери», — приводит слова 45-летней актрисы KP.RU.

«Нет, я пока об этом ничего не слышал. Мне она ничего не говорила, но это ее личное дело и личное право», — прокомментировал заявление Волковой Евгений Дятлов.

Актер назвал коллегу спокойной и адекватной женщиной, а также отметил, что она замечательная актриса, с которой очень легко работать, пишут «Невские Новости».

Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года в Томске. Ее актерская карьера началась в 2001 году с фильма «Коллекционер» Юрия Грымова. Также актриса снялась у Ивана Дыховичного в кинокартине «Вдох-выдох» и во многих других фильмах и сериалах. Кроме того, Волкова известна как певица, автор песен и модель.

Звезда «Скорой помощи» три раза официально была в браке. Третьим мужем артистки стал писатель Эдуард Лимонов, который на 31 год старше Волковой, пишет Infox.ru. У пары родились сын Богдан и дочь Александра. Волкова призналась, что Лимонов был не готов к отцовству и семейной жизни, поэтому им пришлось расстаться.