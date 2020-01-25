Растет число жертв землетрясения в Турции. События дня. ФАН-ТВ

18 человек погибли при землетрясении в Турции В Турции растет число погибших при мощном землетрясении. Национальное управление по ЧС сообщает уже о 18 жертвах и более 500 пострадавших. Эпицентр стихии магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже. Бедствие нагрянуло в ночь на 25 января, очевидцы публикуют в соцсетях кадры обрушенных зданий. В зоне ЧП работают почти 500 отрядов спасателей, они разбирают завалы в поисках пострадавших. Есть ли среди них россияне пока неизвестно. Основной удар пришелся по провинциям Элязыг и Малатья, хотя подземные толчки ощущались и в соседних странах — Ираке и Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экстренные службы делают все возможное ради безопасности граждан.

Китайский коронавирус добрался до Европы Не менее сложная обстановка царит и в Китае, где распространяется опасный коронавирус. СМИ, ссылаясь на власти страны, сообщают, что число зараженных превысило уже тысячу человек, 41 из них погиб. Также выяснилось, что недуг добрался и до Европы: первые случаи болезни (а вирус, как известно, вызывает пневмонию) уже зафиксированы во Франции. Еще раньше такие же новости пришли из Японии, Южной Кореи, Таиланда и США. Напомним, что вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным вирусом, началась в китайском Ухане месяц назад. Город с населением 11 млн человек оказался почти изолирован от внешнего мира: приостановлены авиа- и железнодорожное сообщение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не стала вводить режим ЧС, но заявила, что сделает это, если масштаб проблемы станет глобальным.

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным Прямой диалог — залог успеха. Похоже, именно так считает президент Украины Владимир Зеленский. В интервью израильскому «9 каналу» он объяснил, насколько важны переговоры с Москвой и, в частности, со своим коллегой Владимиром Путиным. В качестве примера Зеленский упомянул инцидент 2018 года в Керченском проливе, когда украинские корабли были задержаны за нарушение российской границы. По его словам, решить этот вопрос и вернуть моряков удалось как раз благодаря прямым переговорам, а не работе в рамках Минских соглашений или «нормандского формата». Украинский лидер отметил, что диалог должен стоять выше амбиций, и сейчас такой диалог наконец начался.