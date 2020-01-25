Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку в стране

Рига, 25 января. Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш пожаловался на отношение к русскому языку в своей стране. Мнением политик поделился в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

«Ни люди, ни язык не являются врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — отметил Берзиньш.

По его словам, с языками не борются ни в одной стране. Пересмотреть свое отношение к вопросу следует и Латвии, считает политик.

«Проживая в таком месте, как Латвия, необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, – латышский, русский, немецкий, английский», – заключил Берзиньш.

В настоящее время в Латвии законом установлен всего один государственный язык — латышский. Несмотря на то, что около 40% населения страны считает родным русский язык, он имеет статус иностранного.

Сейм Латвии 22 марта 2018 года проголосовал за поправки к законам о всеобщем образовании и об образовании. Согласно новым нормам, с 2019/20 учебного года в стране начался постепенный переход к обучению на государственном языке в школах национальных меньшинств на этапе средней школы. Полный перевод учебного процесса на латышский язык запланирован на 1 сентября следующего года.

В конце минувшего года депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа предложила сделать платным общение с сотрудниками госслужб и коммерческих компаний на русском языке, сообщила «Газета.ру». Оплата, по ее словам, должна производиться согласно тарифам за услуги переводчиков.