Российские инженеры создали карабины, способные спасти парашютиста при посадке в воду

Москва, 25 января. В России специалисты тестируют военную систему быстроразмыкаемых карабинов для парашюта. Устройства созданы для того, чтобы спасти десантников, упавших при посадке в воду. Дело в том, что купол парашюта из-за своей тяжести может убить военного.

По словам генерального директора НИИ парашютостроения, входящего в холдинг «Термодинамика» госкорпорации Ростех, Андрея Рожкова, сегодня создано несколько вариантов конструкций. Все они проходят комплексные испытания.

Например, карабины проверяют на прочность при -50 и + 50 градусах по Цельсию, при 100% влажности, в песке, грязи и пыли. Как сообщает ТАСС, во время тестов моделируются удары, возможные в реальных условиях.

«При этом сама конструкция карабинов разрабатывается с учетом не только всех современных требований к подобным устройствам, но и перспективных, включая увеличенную массу с полезной нагрузкой», — объясняет Рожков.

Сообщается, что инциденты, при которых военные во время прыжка с парашютом попадали в воду и тонули, ранее случались. Подобный несчастный случай произошел во время тренировок в июне 2019 года на полигоне Старый Крым.