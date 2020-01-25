Помпео отругал радиоведущую за вопросы об Украине

Вашингтон, 25 января. Госсекретарь США Майк Помпео отругал радиоведущую Мэри Луиз Келли, которая задала ему вопросы об Украине. Об этом сообщает радиостанция NPR.

По словам Келли, глава Госдепартамента неоднократно высказывал в ее адрес ругательства, так как ему не понравились вопросы об Украине. В ходе интервью Помпео также подчеркнул, что дал согласие на обсуждение ситуации в Иране, но говорить о политике Соединенных Штатов в отношении Украины не собирался.

После интервью госсекретарь пригласил ведущую для разговора. Келли отметила, что Помпео спросил, считает ли она, что Украина волнует американцев.

«Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала, где находится Украина. Он убрал карту», — сообщила телеведущая.

В NPR отметили, госдепартамент США отказался от комментариев.

Ранее Помпео назвал Киев «огромным торговым партнером» для Вашингтона, сообщила «Газета.ру». Госсекретарь отметил, что у США «есть ряд интересов» относительно Украины. По его мнению, количество выделеннных Киеву ресурсов «отражает уровень этих интересов».

Глава Госдепа также напомнил, что Соединенные Штаты поставляют на Украину оборонительные системы, поддерживают украинского президента Владимира Зеленского «в борьбе с коррупцией» и дали стране гарантии безопасности, имея в виду Будапештский меморандум 1994 года. Помпео добавил, что собирается посетить Украину в скором времени.