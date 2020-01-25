Лукашенко подписал проект протокола об изменении в соглашении о поставках газа из РФ

Минск, 25 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменения в соглашении о поставках газа из России. Он также уполномочил правительство страны на проведение переговоров по данному проекту и разрешил вносить в него непринципиальные изменения.

Проект протокола о внесении изменения в соглашение, заключенное 25 ноября 2011 года между Минском и Москвой о порядке формирования тарифа при поставке газа в Белоруссию и транспортировке его по газопроводам, был подписан Лукашенко в пятницу, сообщает ТАСС. Данные действия должны стать основой для проведения последующих переговоров.

В конце прошлого года «Газпром» и Минск подписали протокол о ценах на газ на предстоящие два месяца, а также продлили контракты на транзит и поставку топлива до 2021 года. Согласно документам, объемы поставляемого газа будут сохранены, а в январе-феврале Минск будет закупать газ по цене прошлого года. То есть 127 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с ОАЭ, Саудовской Аравией и США на предмет закупки нефти. По его мнению, частично отказавшись от российской нефти и диверсифицировав маршруты поставок топлива, Белоруссия обеспечит себе энергетическую безопасность.

По словам экспертов, Белоруссия не сможет полностью отказаться от поставок российской нефти. Специалисты выразили уверенность, что данные разногласия будут вскоре решены.