Пушков прокомментировал рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

Москва, 25 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что такие герои как лидер запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов» (ОУН1) Степан Бандера делают Украину изгоем. Мнением парламентарий поделился в микроблоге Twitter .

Пушков прокомментировал рассекреченные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Ведомство опубликовало перевод вышедшей в 1951 году в русскоязычном меньшевистском эмигрантском журнале «Социалистический вестник» статьи.

В тексте Бандера был назван профессиональным агентом руководителя фашистской Германии Адольфа Гитлера имевшим агентурную кличку «Консул 2». Кроме того, в документах говорится о том, что за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

По словам сенатора, Украина не имеет права называть сподвижников нацистов «героями».

«На Украине ставят памятники Бандере – агенту Гитлера по кличке «Консул 2». При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна «имеет право на своих героев». Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими «героями» Украина может быть только изгоем», – написал Пушков.

Рассекреченные ЦРУ документы также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщила «Газета.ру». Она отметила, что российская сторона ранее многократно напоминала о том, кем был герой современной Украины. Но столько же раз украинские деятели «цинично и нагло» отрицали очевидное. Представитель дипведомства задалась вопросом о том, что еще должно произойти, чтобы люди перестали издеваться над историей и здравым смыслом.

1 Организация запрещена на территории РФ.