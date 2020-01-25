Потенциально опасный астероид в феврале пройдет вблизи Земли

Москва, 25 января. В феврале астероид с диаметром от 440 до 990 метров пролетит вблизи Земли. На минимальное расстояние к нашей планете он подойдет в середине месяца.

Данный астероид носит номер 163373 и был открыт учеными 23 октября 1995 года. Исследователи относят его к так называемым «Аполлонам» – астероидам, трассы полета которых пересекают орбиту Земли и могут быть потенциально опасными.

15 февраля 2020 года небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз больше расстояния от Земли до Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA. В следующий раз астероид 163373 пролетит рядом с нашей планетой через 55 лет.

Ранее ученые выяснили, какой кратер на Земле, оставленный благодаря падению астероида, является самым древним. Им оказался кратер Яррабубба, находящийся в западной Австралии, пишет «Газета.ru». Согласно подсчетам, он образовался более двух миллиардов лет назад в результате падения астероида, которое ознаменовало завершение ледникового периода.

Однако повторение подобного сюжета людям не грозит, объясняют ученые. Дело в том, что астероиды, которые способны стереть с лица Земли нашу цивилизацию, падают в среднем раз в сто миллионов лет, объяснили ученые из Роскосмоса.

Падение меньшего астероида, подобно тому, что приблизится к Земле в феврале, может вызвать глобальную катастрофу. Однако такие события происходят, как уточнил эксперт, раз в миллион лет.