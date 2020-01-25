В Сети прокомментировали помощь Путина палестинскому офицеру

Москва, 25 января. Пользователи соцсети Facebook и сервиса YouTube высоко оценили жест президента РФ Владимира Путина, который в ходе визита в Вифлеем поднял упавшую фуражку палестинского гвардейца.

Личный фотограф президента Палестины Махаммад Атик опубликовал видео, на котором запечатлено, как проходя мимо выстроившихся в ряд военных Путин заметил лежащий на полу головной убор. Президент России поднял фуражку и водрузил на голову офицера. После этого глава государства показал палестинскому военному большой палец и продолжил путь.

Автор публикации отметил, что российский президент проявил уважение к гвардии Палестины. Это мнение разделили многие комментаторы.

Комментатор Eyad Abu Ali пожелал Путину здоровья, а Naser Ali Agag высказал главе государства слова уважения.

«С уважением и признательностью, добро пожаловать, дорогой гость президент Путин», — написал Ahmad O Manasra.

Русскоязычные комментаторы также отметили отзывчивость российского президента.

«Так это же Путин, он и солдата бы упавшего поднял, если бы вдруг», — написал Alex Meleshko.

«Молодец президент. По отечески поступил. Поднял одел оценил и пошел дальше. Уважение и восхищение», — прокомментировала видео Людмила Гетьман.

«Ну кто бы еще посмел вот так просто и запросто, чисто по-человечески...» — поинтересовался Владимир Сохарев.

Путин прибыл в Палестину для переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом 23 января. Первоначально он планировал задержаться на два дня, однако из-за формирования нового правительства был вынужден сократить визит.

Перед Палестиной президент России посетил Израиль, сообщила «Газета.ру». Визит был приурочен к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.