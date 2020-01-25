Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Австралии

Канберра, 25 января. Первый случай заражения новым типом коронавируса, возникшим в китайском городе Ухань, зафиксирован в Австралии. Неизвестной болезнью заразился местный житель после поездки в Китай.

О первом факте заражения заявили представители местной власти. По их данным мужчина из города Мельбурн, штат Виктория, почувствовал первые симптомы заболевания и в пятницу обратился за медицинской помощью. Ранее он две недели провел в Ухане, где бушует коронавирус 2019-nCoV. В настоящее время больной изолирован.

При этом власти отмечают, что в стране могут быть и другие зараженные коронавирусом. Например, ранее специалисты проверяли пять человек из штата Новый Южный Уэльс, у которых могли быть инфицированы, сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позже стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, разносчиками которого могут быть змеи, сообщает «Газета.ru».

По последним данным, от вируса погиб уже 41 человек, при этом за минувшие сутки летальный исход был зафиксирован 16 раз.