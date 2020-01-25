Зеленский заявил, что планирует через четыре года «передать ключи» от Украины

Иерусалим, 25 января. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью, что планирует делать после окончания своего срока правления. По его словам, он не планирует оставаться на посту больше четырех лет.

По мнению Зеленского, его главной задачей является обновление страны. Он также высказал надежду, что за четыре года своего руководства страной он сможет закончить войну, сменить имидж страны, и избавить власть от коррупции. После он планирует «передать ключики» от Украины другому человек, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на израильский «9 канал».

«И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция», – заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что для отношений Москвы и Киева конфликт в Донбассе не пройдет бесследно. Он отметил, что обострившиеся ранее отношения России и Украины сдвинулись с мертвой точки. По его словам, в налаживании диалога заинтересованы и Киев, и Москва.

Владимир Зеленский посетил Израиль во время памятных мероприятий, посвященных жертвам Холокоста. Однако поездка украинского президента ознаменовалась скандалом, поскольку Зеленский демонстративно отказался от участия в мероприятиях форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом!», уступив места официальной украинской делегации людям, пережившим Холокост.

Поступок Зеленского вызвал недоумение у организаторов мероприятия, которые позже заявили, что все, кто пережил эту страшную трагедию, безусловно, были приглашены, и всем им были отведены места.