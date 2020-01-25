Врач-паразитолог Чернышева рассказала об опасности мяса с кровью и соленой рыбы

Москва, 25 января. Врач высшей категории патоморфолог, паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из мяса с кровью и соленой рыбы.

Эксперт отметила, что без достаточной термической обработки в мясе и рыбе могут остаться личинки, которые в организме человека развиваются в гельминты. Гельминтоз часто встречается у рыболовов и охотников, которые неправильно готовят добычу. Определить заболевание может опытный врач-инфекционист, опросив больного о питании и увлечениях.

Чернышева рекомендует забыть про отбивную с кровью. Небезопасна даже средняя прожарка, так как не известно, «какое мясо пустили в расход». Наиболее опасно мясо диких животных. Если оно куплено у знакомых или «на дороге», мясо следует долго варить небольшими кусками.

«Достаточная температурная обработка для мяса — варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты», — сообщила Чернышева в интервью радио Sputnik.

В рыбе при недостаточной проморозке также сохраняются личинки. Поэтому следует осторожно относиться к блюдам, в которых присутствует соленая рыба. Опасным может быть и сало с прожилками мяса. При этом жир менее опасен, так как личинки встречаются в мясной части, предупреждает врач-паразитолог.

Ранее диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, в каком количестве можно есть красное мясо без вреда для здоровья, сообщила «Газета.ру». По словам эксперта, суточная норма составляет не более 70 граммов, недельная — максимум 500.

По словам Барашевич, мясо лучше запекать или тушить без жирной жареной корки. Для защиты здоровья также следует варить супы на «втором» бульоне: мясо сначала довести до кипения, вылить воду, а уже потом набрать чистую, на основе которой и варить супы.