Эксперт Русакович объяснил, почему Белоруссия не откажется от поставок нефти из России

Минск, 25 января. Заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы Белорусского государственного университета, глава «Центра изучения внешней политики и безопасности» Андрей Русакович объяснил, почему Белоруссия не сможет отказаться от поставок нефти из России.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с ОАЭ, Саудовской Аравией и США на предмет закупки нефти. По его мнению, частично отказавшись от российской нефти и диверсифицировав маршруты поставок топлива, Белоруссия обеспечит себе энергетическую безопасность.

Эксперт Андрей Русакович в свою очередь объяснил, что Белоруссия все равно не сможет отказаться от российской нефти из-за ряда причин. Во-первых, это ценовой фактор. По словам Русаковича, стоимость ресурсов из России ниже, чем на мировом рынке. Во-вторых, это устойчивые связи – инфраструктура и нефтеперерабатывающие заводы, которые уже адаптированы под работу с российской нефтью. В-третьих, сыграет роль логистика поставок.

«Есть элемент нестабильности, а это уже влияет на экономические и финансовые показатели Белоруссии. Уже январь подходит к концу, а вопрос не решен», – подчеркнул Русакович в интервью агентству URA.ru, поясняя что в Минске с тревогой воспринимают нынешнюю ситуацию с поставками российской нефти.

Однако он выразил уверенность, что глобальные проблемы будут сняты, а решение вопроса найдено.

Ранее Лукашенко заявил, что сложившаяся ситуация связана с разногласиями, которые у него возникли с прежним правительством России во главе с экс-премьером Дмитрием Медведевым, сообщает «Газета.ru».