«Текст» Шипенко получил «Золотого орла» как лучший фильм

Москва, 25 января. Фильм Клима Шипенко «Текст» получил гран-при премии «Золотой орел» на прошедшей в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм» церемонии вручения.

В номинации «Лучший фильм» также была представлена картина Кантемира Балагова «Дылда», которая была выдвинута на «Оскара» от России, но не прошла в номинанты. Кроме того, за гран-при «Золотого орла» боролись фильм Бориса Акопова «Бык», работа Валерия Тодоровского «Одесса» и картина Алексея Сидорова «Т-34».

Главный герой фильма «Текст» — 27-летний Илья Горюнов, которого сыграл Александр Петров. Молодой человек провел в тюрьме семь лет, так как был ложно обвинен в распространении наркотиков. Во время заключения Горюнов мечтал встретиться лицом к лицу с молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский), из-за которого оказался за решеткой.

Во время встречи с Хазиным главный герой получает доступ к смартфону визави, его фотографиям и видео, переписке с девушкой Ниной (Кристина Асмус) и родителями, к полным недомолвок и угроз диалогам с коллегами. Через текст на экране смартфона Горюнов на время становится для всех офицером ФСКН Петром Хазиным.

Ранее газета «Известия» сообщила, что премии «Золотой орел» получили актеры Павел Деревянко и Анна Михалкова. Михалкова отмечена премией за роль в сериале «Шторм». Деревянко получил «Золотого орла» за работу в сериале «Домашний арест». На церемонии вручения премии артист отметил, что «шлет запросы в космос», чтобы опять поработать с создавшей «Домашний арест» командой.