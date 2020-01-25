Украинской армии передали бракованные БТР

Москва, 25 января. Минобороны Украины получило с харьковского завода бракованные бронетранспортеры БТР-4Е с повреждениями в корпусе. Об этом сообщает украинский телеканал NewOne.

В военном ведомстве телеканалу сообщили, что бракованную технику произвели на Лозовском кузнечно-механическом заводе в Харьковской области. Брак был зафиксирован на нескольких бронетранспортерах.

В военном ведомстве совместно с «Укроборонпром» создали рабочую группу, которой предстоит установить причины дефектов. На время проведения следствия прием БТР-4Е министерством обороны остановлен.

Лозовая, бтр-4



Как умеет так и варит pic.twitter.com/4RGgavOGTW — IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 23, 2020

Отметим, что армия Украины далеко не в первый раз получает брак. К примеру, в конце прошлого года Госбюро расследований объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии. Как передавал RT, из 20 тыс. закупленных жилетов 7 тыс. оказались бракованными (простреливаются в дождь).

Отметим также, что в настоящее время на Украине продолжается расследование по факту махинаций в оборонной сфере. В октябре был задержан бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Олег Гладковский, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Если его вина будет доказана, то приближенному экс-президента Украины может грозить до восьми лет тюрьмы. По данным украинских СМИ, действия Гладковского могли нанести ущерб в размере более 10 млн долларов.