Число погибших при сильном землетрясении в Турции увеличилось до 18

Анкара, 25 января. Власти Турции продолжают сообщать о новых жертвах сильного землетрясения, которое ранее произошло в восточных провинциях. По последним данным, в настоящий момент известно о 18 погибших.

Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в пятницу в провинциях Малатья и Элязыг. Эпицентр катастрофы находился в районе города Сивридже.

«В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье — пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека», – цитирует РИА Новости главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

На данный момент в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей. В регион переправили 1 689 палаток, 1 656 кроватей и 9 200 одеял. Сотовые операторы сообщили, что предоставят бесплатные услуги связи для жителей пострадавших провинций.

Вместе с тем греческий премьер уже созвонился с президентом Турции и предложил помощь поисково-спасательных отрядов своей страны, пишет «Газета.ru».

Напомним, ранее управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции сообщало о 14 жертвах землетрясения.