Соратник Меркель рассказал о необходимости отмены санкций против России

Берлин, 25 января. Премьер-министр Саксонии, соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по Христианскому демократическому союзу (ХДС) Михаэль Кречмер рассказал о желании наладить отношения с Россией и необходимости отмены антироссийских санкций. Мнением политик поделился в интервью немецкой газете Bild.

«Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — отметил Кречмер.

По его словам, ограничительные меры в отношении России «ни к чему не привели», а лишь навредили экономике Германии.

Кречмер подчеркнул, что на международной конференции по разрешению ливийского конфликта в Берлине Москва продемонстрировала способность к конструктивному сотрудничеству.

Однако саксонский премьер считает, что ФРГ также нужно конструктивное сотрудничество с США. Глава Белого дома Дональд Трамп, по его мнению, иногда «мечется в геополитике». Этим, в частности, объясняются санкции Вашингтона в отношении «Северного потока — 2». Эти меры ошеломили немецкую общественность, заключил Кречмер.

Немецкие политики и ранее высказывались против антироссийских санкций. К диалогу с Россией и пересмотру ограничительных мер призвали Берлин премьер-министры четырех федеральных земель ФРГ, сообщила газета «Известия».

Газопровод «Северный поток —2» соединит Россию и Германию через Балтийское море. Его длина составит 1224 км, а проектная мощность достигнет 55 млрд кубометров в год.

Против строительства газопровода выступают Украина и США. Киев опасается лишиться доходов от транзита российского газа. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента американских компаний, которые пытаются выйти на европейский рынок с сжиженным природным газом.