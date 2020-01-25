Член ОНФ Моисеев осудил главу Чувашии за «шутку» над пожарным

Москва, 25 января. Председатель Российского союза ветеранов, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Моисеев прокомментировал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который «в шутку» заставил подпрыгивать сотрудника МЧС, вручая ему ключи от новой техники. Поступок политика назвали «стыдным» и совершенным «не от большого ума».

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором Игнатьев в торжественной обстановке вручает сотрудникам ключи от спецтехники. Передавая их одному из пожарных, он демонстративно заносит руку высоко над сотрудником, заставляя его подпрыгивать за ними.

«Вместо того, чтобы в торжественной обстановке с благодарностью вручить ключи от новой техники человеку, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, глава региона делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни», – прокомментировал член ОНФ Михаил Моисеев.

По его мнению, поступок главы Чувашии был совершен «не от большого ума».

«Стыдно за такое поведение. Неудачная шутка, вне всяких сомнений», – приводятся слова Моисеева на сайте ОНФ.

Ранее на поступок Михаила Игнатьева отреагировала телеведущая и журналистка Тина Канделаки. Вместе с тем в администрации главы Чувашии пояснили, что сотрудники, присутствовавшие на торжественном мероприятии, являются давними знакомыми Игнатьева, а произошедший инцидент является «шуткой».

В свою очередь руководитель МЧС Евгений Зиничев отметил, что руководителю высокого ранга недопустимо заставлять пожарного подпрыгивать за ключами от нового автомобиля, сообщает «Газета.ru».