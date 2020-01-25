Зеленский рассказал об оставшемся из-за Донбасса «шраме» между Россией и Украиной

Киев, 25 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для отношений Москвы и Киева конфликт в Донбассе не пройдет бесследно. Мнением глава государства поделился в интервью израильскому «9 каналу».

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — заявил Зеленский.

Он отметил, что обострившиеся ранее отношения России и Украины сдвинулись с мертвой точки. По его словам, в налаживании диалога заинтересованы и Киев, и Москва.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда жители ряда районов Луганской и Донецкой областей страны отказались признавать легитимность пришедшего к власти в результате государственного переворота украинского правительства. В ответ Киев ввел в регион войска. Это привело к началу конфликта в Донбассе, жертвами которого стали не менее 13 тысяч человек. Россия не является стороной конфликта и считает его внутриукраинским.

С 21 июля прошлого года в Донбассе действует договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения боевых действий. Однако, по данным оборонных ведомств Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), украинские военнослужащие игнорируют это соглашение.

Ранее Зеленский заявил, что ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе необходимо вести прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила газета «Известия». Он также отметил, что урегулирование конфликта и наказание виновных необходимо всему миру.