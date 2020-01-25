Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Грац, 25 января. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в австрийском Граце.

Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, лидировавшие после короткой программы (82,34 балла). За выступление в произвольной программе они получили 152,24 и в сумме набрали «золотые» 234,58 балла.

На второй ступени расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). «Бронзу» взяли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).

После турнира Павлюченко и Ходыкин поделились впечатлениями от своего выступления. По словам спортсменки, они довольны прокатом, но «он немного смазанный получился из-за одной большой помарки и одной маленькой».

В произвольной программе фигуристка упала после выброса, на что Ходыкин бурно отреагировал после проката, передает RT. Ситуацию он прокомментировал немного измененным английским выражением «плохое случается».

Бойкова, занявшая первое место вместе с Козловским, отметила, что во время проката они даже не думали о набранных баллах. Она заверила, что их пара будет «совершенствоваться и, возможно, подключать новые элементы».

Отметим, что российский дуэт побил мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показал второй результат в истории в произвольной (152,24). До мирового рекорда по сумме двух программ им не хватило 0,26 балла, передает «Газета.ру».