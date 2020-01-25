Два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции

Париж, 25 января. Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы в Париже и Бордо во Франции. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньес Бузен сообщает портал France Info.

«Пациенту (в Бордо) 48 лет, он вернулся из Китая, проезжал через Ухань», — сообщила министр.

Мужчина обратился к врачам 23 января и был госпитализирован в индивидуальный бокс. По прибытии во Францию пациент контактировал с десятком человек, отметила Бузен. Второй заболевший находится в индивидуальной палате в парижской больнице Bichat.

Ранее Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР, сообщила газета «Известия». Ведомство предупредило о связанной с участившимися случаями заражения угрозе безопасности.

В декабре прошлого года в городе Ухань (КНР) была зафиксирована вспышка эпидемии пневмонии. Причиной заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Число заболевших уже превысило 800 человек. Жертвами вируса стали 26 человек.