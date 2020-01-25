Растет число жертв мощного землетрясения в Турции

Анкара, 25 января. Число жертв мощного землетрясении на востоке Турции увеличилось до 14, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

В пятницу, в 20.55 (время совпадает с московским) землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг.

«Число погибших при землетрясении в провинции Малатье возросло до шести, в Элязыге — до восьми», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно последним данным, в районе ЧП работают 493 поисково-спасательных отрядов. В регион переправили 1 689 палаток, 1 656 кроватей и 9 200 одеял.

Powerful earthquake hits eastern #Turkey

At least 8 dead several injured 6.8-magnitude earthquake in #elazig #earthquake pic.twitter.com/2tOXK4klbN — 5 News Australia (@5NewsAustralia) January 24, 2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что следит за ситуацией, передавал RT. В своем микроблоге в Twitter он уточнил, что все экстренные службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, задействованы в ликвидации последствий.

«Наши учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения, чтобы свести к минимуму потери и обеспечить безопасность наших граждан. Мы отправили в район бедствия наших министров окружающей среды и градостроительства, глав МВД и минздрава», — добавил глава государства.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 24, 2020

В AFAD добавили, что их команды в Элязыге занимаются разбором завалов разрушенных зданий в центре города. Обрушенные дома также есть в Мадене и Сиврице. Аэропорт в Элязыге сейчас функционирует в полном режиме, проблем с электричеством и газоснабжением нет.

Международная ассоциация гуманитарной помощи в своем аккаунте в Twitter сообщила, что их команды работают в координации AFAD, чтобы оказать медпомощь пострадавшим и помочь тем, кто лишился жилья. В город отправилась мобильная кухня, рассчитанная на пять тысяч человек. В регион также отправили одеяла. Отметим, что в ночь на пятницу столбики термометров опустились в районе землетрясения до минус семи градусов Цельсия.