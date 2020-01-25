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Растет число жертв мощного землетрясения в Турции

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Растет число жертв мощного землетрясения в Турции

Анкара, 25 января. Число жертв мощного землетрясении на востоке Турции увеличилось до 14, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

В пятницу, в 20.55 (время совпадает с московским) землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг. 

«Число погибших при землетрясении в провинции Малатье возросло до шести, в Элязыге — до восьми», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно последним данным, в районе ЧП работают 493 поисково-спасательных отрядов. В регион переправили 1 689 палаток, 1 656 кроватей и 9 200 одеял.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что следит за ситуацией, передавал RT. В своем микроблоге в Twitter он уточнил, что все экстренные службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, задействованы в ликвидации последствий. 

«Наши учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения, чтобы свести к минимуму потери и обеспечить безопасность наших граждан. Мы отправили в район бедствия наших министров окружающей среды и градостроительства, глав МВД и минздрава», — добавил глава государства.

В AFAD добавили, что их команды в Элязыге занимаются разбором завалов разрушенных зданий в центре города. Обрушенные дома также есть в Мадене и Сиврице. Аэропорт в Элязыге сейчас функционирует в полном режиме, проблем с электричеством и газоснабжением нет.

Международная ассоциация гуманитарной помощи в своем аккаунте в Twitter сообщила, что их команды работают в координации AFAD, чтобы оказать медпомощь пострадавшим и помочь тем, кто лишился жилья. В город отправилась мобильная кухня, рассчитанная на пять тысяч человек. В регион также отправили одеяла. Отметим, что в ночь на пятницу столбики термометров опустились в районе землетрясения до минус семи градусов Цельсия.

 

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