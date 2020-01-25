Режиссер Алексей Сидоров получил кинопремию «Золотой орел» за фильм «Т-34»

Москва, 25 января. Жюри национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» признали режиссерскую работу Алексея Сидорова в военном боевике «Т-34» одной из лучших. Об этом говорится на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Премьера фильма «Т-34» состоялась в России 1 января 2019 года, в первый день проката он собрал 111 миллионов рублей и стал шестым российским фильмом, снятым в формате IMAX.

Кроме Сидорова премии за лучшую режиссерскую работу получил Кантемир Балагов, снявший фильм «Дылда» и Клим Шипенко, выступивший автором психологического триллера «Текст», снятого по одноименному бестселлеру Дмитрия Глуховского.

Напомним, за роль Ии в фильме «Дылда» Виктория Мирошниченко получила премию как лучшая актриса 2019 года. Российский военный драматический фильм повествует о послевоенном Ленинграде, где встречаются две женщины прошедшие через ужасы войны. Кроме Мирошниченко в номинацию попали актрисы Стася Милославская и Ирина Старшенбаум.

Юрий Борисов и Александр Петров, сыгравшие в фильмах «Бык» и «Т-34» соответственно, также получили статуэтку «Золотого орла» как лучшие актеры прошедшего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Петров стал самым популярным актером в России. На втором месте оказался Павел Прилучный, на третьем – Сергей Бурунов, пишет «Газета.ru».