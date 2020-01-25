Дамаск, 25 января. Сирийская арабская армия (САА) освободила три деревни в провинции Идлиб, столкновения с боевиками продолжаются в провинции Алеппо.

САА установила контроль над населенными пунктами ад-Дейр аш-Шаркий и Абу Джурейф на юго-востоке Идлиба. На восточном направлении армия взяла под контроль населенный пункт Курсиян.

Источники сообщают, что к северо-западу от города Алеппо в одноименной провинции продолжаются ожесточенные бои. Боестолкновения идут около пригорода Захра, который регулярно обстреливают боевики, передает РИА Новости.

Напомним, правительственные войска ведут наступление в Идлибе с целью освобождения населенных пунктов, оккупированных боевиками радикальных бандформирований. Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), сбили разведывательный беспилотник САА в районе города Маарет ан-Нуман.

1 Организация запрещена на территории РФ.