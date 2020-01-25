Зеленский подчеркнул необходимость диалога с Путиным

Киев, 25 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо вести прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.

В интервью израильскому «9 каналу» Зеленский отметил важность контакта с российскими властями, поскольку это может помочь в решении многих важных вопросов, в том числе, прекращении конфликта в Донбассе.

«Возвращение моряков и кораблей — это отношения, не связанные с «Минском» и «нормандским форматом», это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что урегулирование конфликта и наказание виновных необходимо всему миру, передают «Известия».

«Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру», — подчеркнул он, добавив, что конфликт в Донбассе «навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».

Отметим, ранее в интервью газете Times of Israel Зеленский рассказал о положительных результатах развития отношений с Путиным. По его словам, на сегодняшний день можно говорить о начале диалога, о создании «формата для диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям». Он напомнил, что за это время удалось провести обмен удерживаемых лиц, «вернуть корабли», которые были арестованы в РФ в ходе провокации в Керченском проливе, договориться о проведении встречи в «нормандском формате».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность украинского правительства, пришедшего к власти в результате государственного переворота. Реакцией Украины, которой на тот момент руководил президент Петр Порошенко, стал ввод в регион войск. Это привело к началу братоубийственного конфликта в Донбассе, жертвами которого стали не менее 13 тысяч человек.

Чтобы прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе, неоднократно заключались договоренности о прекращении огня на всей линии соприкосновения. С 21 июля в Донбассе действует договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения боевых действий. Но, по данным оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, украинские военнослужащие игнорируют это соглашение.