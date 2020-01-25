Канделаки оценила «шутку» главы Чувашии с пожарным

Москва, 25 января. Телеведущая Тина Канделаки считает, что после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС главу Чувашии Михаила Игнатьева ждут серьезные последствия.

Ранее в СМИ и социальных сетях распространилось видео, на котором Игнатьев, являющийся членом «Единой России», подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Канделаки в своем Telegram-канале обратила внимание, что партия «Единая Россия» уже заявила о возможности исключения Игнатьева из своих рядов, «а глава МЧС Евгений Зиничев дал понять, что своих сотрудников в обиду не даст».

По ее мнению, даже такая реакция не поможет Игнатьеву прийти в себя, поскольку «случай слишком запущенный». Однако, подчеркивает телеведущая, это может стать уроком для других.

«А Игнатьев теперь и сам может за ключами попрыгать. От кабинета замдиректора районного дома культуры. По-дружески, по-свойски», — резюмировала она.

Напомним, комментируя скандал с вручением ключей, в администрации главы Чувашии указали, что на мероприятии Игнатьев общался со многими людьми, с которыми уже давно знаком. Сообщается, что он и подпрыгнувший пожарный «знают друг друга достаточно давно», а произошедший инцидент является обычной шуткой. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с «Ридусом» подтвердил, что Игнатьев и пожарный — старые знакомые, поэтому они позволили себе подурачиться.

Такое объяснение в обществе не оценили. В частности, Зиничев жестко раскритиковал поступок Игнатьева, подчеркнув, что «руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом».

Отметим, что неделей ранее Игнатьеву пришлось извиняться за призыв «мочить журналистов». В заявлении, опубликованном на официальном сайте, он заявил, что смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, все передернули и переиначили», передавал RT.