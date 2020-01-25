Виктория Мирошниченко получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль

Москва, 25 января. Виктория Мирошниченко стала лучшей актрисой 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел». Награда была вручена ей за роль Ии в кинофильме «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.

Российский военный драматический фильм повествует о послевоенном Ленинграде, где встречаются две женщины прошедшие через ужасы войны.

Кроме Мирошниченко в номинацию попала актриса Стася Милославская, сыгравшая роль Тани в драматическом криминальном фильме «Бык» Бориса Акопова. Также награду получила Ирина Старшенбаум, исполнившая роль переводчика Ани Ярцевой в военно-приключенческом боевике Алексея Сидорова «Т-34», сообщает Национальная академия кинематографических искусств и наук России.

Напомним, национальная кинематографическая премия за лучшую мужскую роль досталась и двум актерам – Юрию Борисову и Александру Петрову. Петров был номинирован дважды – за исполнение ролей в кинокартинах «Текст» режиссера Клима Шипенко и «Т-34» Алексея Сидорова. Конкуренцию ему составил Юрий Борисов за роль в фильме «Бык» Бориса Акопова.

Вместе с тем, драма «Дылда» Кантемира Балагова получила приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как лучший фильм на иностранном языке на фестивале в Палм-Спрингс в США, сообщает «Газета.ru». Кроме того, кинокартина также вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар».