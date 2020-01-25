Донецк подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины

Донецк, 25 января. Территория Донецка попала под артиллерийский удар, совершенный со стороны вооруженных сил Украины. По территории столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) за два часа было выпушено 12 мин калибром 120 миллиметров.

Сообщается, что артиллерийский удар пришелся в район международного аэропорта имени Сергея Прокофьева. Interfax сообщает, что снаряды упали на окраине города, в районе так называемого «Вольво-центра».

По данным представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, поселки Саманка и Ленинское также подверглись обстрелу из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, это был не первый удар, нанесенный по столице ДНР. Ранее украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, меньше чем за 30 минут по городу было выпущено восемь 120-миллиметровых мин.

С 21 июля в Донбассе действует договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня. Но, по данным оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, украинские военнослужащие игнорируют это соглашение.