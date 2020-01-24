Кипр блокирует введение ЕС санкций против крымских чиновников

Никосия, 24 января. Кипр отказывается голосовать за введение Евросоюзом санкций в отношении российских официальных лиц за активную интеграцию Крыма в состав РФ, сообщает в пятницу агентство Reuters. По данным источников агентства, таким образом Кипр пытается заставить ЕС ввести санкции против Турции, которая проводит геологоразведочные работы на шельфе Кипра.

Официальный представитель МИД Кипра Деметрис Самуэль отрицает, что решение по блокировки санкций против крымских чиновников связано с введением рестрикций в отношении Турции за геологоразведку. Он напомнил агентству, что для утверждения согласованных ЕС ограничительных мер, связанных с Крымом, требуется согласие всех 28 стран — членов союза.

Источник агентства уточнил, что Кипр заблокировал принятие рестрикций на техническом уровне. В ЕС выразили удивление позицией Никосии, ранее «проявлявшей солидарность» с партнерами по Евросоюзу.

Еще один дипломат на условиях анонимности сообщил Reuters, что Польша и Германия принимают меры, чтобы убедить Кипр не создавать препятствий принятию дополнительных санкций против официальных лиц РФ.

Отношения ЕС и России ухудшились в 2014 году. Поводом стала ситуация на востоке Украине и референдум в Крыму о воссоединении полуострова с Россией. ЕС и США ввели санкции против России, Москва ответила на ограничительные меры зеркально. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает за урегулирование гражданской войны путем выполнения минских соглашений.

Пакет антироссийских санкций включает в себя заморозку активов и введение визовых ограничений в отношении ряда лиц, запрет компаниям стран, наложивших санкции, вести деловые отношения с указанными лицами, а также прекращение сотрудничества с рядом российских организаций и другие меры.

В сентябре 2019 года Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала продление ограничительных мер заезженной пластинкой. В настоящее время санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц, передает RT. 19 декабря Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекал 31 января.