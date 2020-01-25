Сирия новости 25 января 07.00: волонтеры доставили гумпомощь в провинцию Даръа, ВВС Сирии бомбят объекты боевиков в Алеппо и Идлибе

Дамаск, 25 января. Сирийский арабский Красный Полумесяц доставил 15 грузовиков с продуктами жителям провинции Даръа; ВВС Сирии бомбят объекты боевиков на севере Алеппо и юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары по объектам боевиков на севере Алеппо и юге Идлиба.

Сирийский арабский Красный Полумесяц: доставили гуманитарную помощь в провинцию Даръа.

«Лива Фатимиюн»: начали ходить в штатском, опасаясь атаки самолетов США и Израиля.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии наносят удары по объектам боевиков в районе населенного пункта Маарет аль-Артик на севере провинции Алеппо. Военные источники в Telegram-канале «Аль-Мухарр Медиа Сеть» сообщают, что боевики «Национального фронта освобождения» уничтожили РСЗО правительственных сил при обстреле квартала Новый Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Главный редактор Turkmen Agency в своем микроблоге в Twitter утверждает, что проасадовские иранские силы отряда «Лива Фатимиюн» начали ходить в штатском на пути из Алеппо в Дейр-эз-Зор, опасаясь атаки самолетов США и Израиля.

Провинция Даръа

Волонтеры Сирийского арабского Красного Полумесяца доставили гуманитарную помощь в пять районов на северо-западе провинции Даръа. Гумконвой состоял из 15 грузовиков, загруженных 2900 продовольственными наборами и таким же количеством мешков с мукой.

Провинция Идлиб

Сирийские СМИ сообщают, что вертолет ВВС Сирии бомбардирует бочковыми бомбами боевиков в районе города Маарет ан-Нуман на юге провинции Идлиб. В пятницу ВВС Сирии нанесли повторные удары по объектам боевиков в городе Серакиб и населенном пункте Ихсим в Идлибе.

Провинция Эль-Кунейтра

Жители города Мадждаль Шамс вышли на демонстрации против строительства Израилем 46 ветряных турбин на оккупированной территории Голанских высот. Напомним, до 1967 года Голанские высоты являлись частью территории Сирии, однако по итогам Шестидневной войны Израиль незаконно оккупировал данную территорию. К 1973 году после череды арабо-израильских конфликтов стороны согласовали перемирие. В 1974 году на Голанских высотах были размещены миротворческие силы ООН.

В 2013 году после вторжения террористов на территорию Сирии миротворческие силы ООН прекратили свою деятельность на Голанских высотах. В 2018 году сирийская армия взяла под свой контроль провинцию Эль-Кунейтра, которая расположена на границе с Израилем.