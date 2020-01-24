Россияне при землетрясении в Турции не пострадали

Анкара, 24 января. Россиян среди пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг, по предварительным данным, нет, сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Касимова сообщила РИА Новости, что землетрясение мощностью 6,8 баллов было зарегистрировано в 20.55 в восточной провинции Элязыг.

«По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией», — уточнила она.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил вечером в пятницу, что землетрясение было зафиксировано в 17.55 по времени UTC. Эпицентр землетрясения залегал на глубине двух километров в 210 км к северо-востоку от города Газиантеп, передает «Газета.ру».

Подземные толчки также почувствовали жители сирийских городов Дейр-эз-Зор, Хасака, Алеппо и Дамаск. В Алеппо землетрясение продолжалось на протяжении семи секунд.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения в Турции составила 6,7, а очаг залегания находился на глубине 10 км. Сведений о жертвах не поступали. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что жертв землетрясения на востоке Турции, по предварительным данным, нет, есть двое раненых.