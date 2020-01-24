Александра Петрова признали лучшим актером за роли в фильмах «Текст» и «Т-34»

Москва, 24 января. Актеры Александр Петров и Юрий Борисов получили премии за исполнение лучших мужских ролей в кино по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел» за 2019 год. Об этом говорится на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Александр Петров как лучший актер был номинирован дважды – за исполнение ролей в кинокартинах «Текст» режиссера Клима Шипенко и «Т-43» Алексея Сидорова. Конкуренцию ему составил Юрий Борисов за роль в фильме «Бык» Бориса Акопова.

За лучшую женскую роль были награждены три актрисы – Стася Милославская за игру в фильме «Бык», Виктория Мирошниченко за роль в «Дылде» и Ирина Старшенбаум, сыгравшая роль переводчика Ани Ярцевой в боевике «Т-34».

На соискание премии «Золотой орел» в этом году рассматривались отечественные кинофильмы, телесериалы и зарубежные киноленты. Всего экспертный совет рекомендовал для голосования 49 полнометражек, 31 неигровой фильм, 28 короткометражных кинолент, 17 мини-сериалов и 22 сериалов, 26 мультфильмов и 42 зарубежных фильма.

Церемония кинопремии «Золотой орел» стала первым публичным мероприятием, которое впервые посетила Ольга Любимова в статусе министра культуры России, сообщает «Газета.ru». приветственной речью она открыла церемонию награждения. Она похвалила киноиндустрию за качественный рывок вперед, а также зачитала обращение президента России Владимира Путина.