Таксисты «Шереметьево» вступились за китайских туристов на фоне паники из-за коронавируса

Информация о том, что таксисты в аэропорту «Шереметьево» отказывают китайцам в оказании услуг из-за паники вокруг вируса 2019-nCoV, не соответствует действительности. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, из аэропорта «Шереметьево».

Оказалось, что таксисты «Шереметьево» обеспокоены своей репутацией и заодно возмущены трактовками ситуации со стороны некоторых СМИ.

Ранее сообщалось, что таксисты «Шереметьево» якобы начали отказываться возить туристов из Китая, опасаясь заражения коронавирусом 2019-nCoV. Также в некоторых СМИ сообщалось, что таксисты требуют с пассажиров из Китая двойную, а то и тройную плату из-за боязни заражения коронавирусом. Об этом, в частности, сообщали «Новости Москвы».

Корреспондент ФАН прибыл на место и лично опросил водителей такси.

«Я считаю, что это клевета. Может быть, отказываются возить китайцев те таксисты, у которых какая-то безумная фобия. Но, на мой взгляд, это единичные случаи, а вообще здесь все таксисты работают без оглядки на страну прибытия», — возмущается Эдуард, один из местных водителей такси.

При этом, как рассказали корреспонденту ФАН очевидцы, большинство водителей придерживаются определенного тарифа, а значит завышать цену или отказывать пассажирам таксисты не имеют права.

Более того, по словам водителей, многие из них уверены, что никакой опасности китайские туристы не несут, так как проходят проверки перед перелетом.

«Самолет не отказывается везти китайцев, почему мы должны волноваться? Пассажиры проходят все проверки, значит, нам тем более не стоит волноваться», — комментирует для ФАН ситуацию Петр, водитель такси.

В целом никакой паники среди таксистов в «Шереметьево» не наблюдается, они все так же навязчиво предлагают свои услуги желающим и по стандартной цене. И к китайцам таксисты относятся также душевно, как и к обычным клиентам, понял корреспондент ФАН, понаблюдав ситуацию на месте.

Напомним, международный аэропорт «Шереметьево» обслуживает рейсы 40 авиакомпаний по 210 направлениям, причем некоторые авиакомпании, например, China Southern Airlines, осуществляет рейсу по маршруту Москва — Ухань.

ВОЗ и китайские власти отнесли инфекцию 2019-nCoV к семейству ранее неизвестных коронавирусов. Недавно подтвердилось, что вирус может передаваться от человека к человеку. Признаки инфекции включают кашель, повышение температуры тела и затрудненное дыхание. Инфекция вызывает пневмонию, почечную недостаточность и приводит к летальному исходу, причем инкубационный период составляет всего 5–7 дней.

В МИД РФ сообщили, что, по данным на 24 января, граждан России нет среди пациентов, заболевших 2019-nCoV на территории Китая.