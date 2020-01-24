Онкологи предлагают вакцинировать россиянок от рака шейки матки

Москва, 24 января. По прогнозу онкологов Минздрава РФ, в ближайшие десять лет в России почти в два раза увеличится заболеваемость раком шейки матки. Ситуацию в корне могут изменить специальные прививки.

Президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе сообщил РИА Новости, что в структуре заболеваемости женщин в России рак шейки матки находится на пятом месте, смертность — на шестом.

«В ближайшее десятилетие заболеваемость будет только расти. По нашим прогнозам, к 2030 году в России будет регистрироваться 29 случаев рака шейки матки на сто тысяч населения», — сообщил онколог.

На сегодняшний день выступает вирус папилломы человека (ВПЧ) практически во всех случаях является причиной развития рака шейки матки. По прогнозам НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, до 2030 года ВПЧ будет одной из самых значимых причин роста смертности от рака в России.

Разновидностей ВПЧ около двухсот, самыми опасными считаются 16-й и 18-й. Они входят в состав четырехвалентной вакцины от ВПЧ, разработанной в начале 2000-х годов. Прививка также защищает от вирусов 6-го и 11-го типов, признанных возбудителями остроконечной кондиломы.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что вакцина высокоэффективна», — заявил Заридзе.

Многолетние наблюдения показали, что вакцина безопасна. Основным побочным эффектом является болезненность в месте укола. В Австралии женщин уже массово прививают от ВПЧ с 2013 года. За десять лет уровень инфицированности вирусом среди австралийских женщин сократился почти в 20 раз.

«Мы потеряли 12 лет и до сих пор ничего не делаем. Хотя пример той же самой Австралии говорит, что пора действовать. Вакцинация от ВПЧ должна быть бесплатной», — подчеркивает онколог.

Ранее на этой недели сообщалось, что ученые Кардиффского университета в Великобритании обнаружили новый тип рецепторов иммунных клеток. Открытие поможет разработать эффективный способ лечения раковых опухолей.

Как передает «Газета.ру», новый тип рецепторов иммунных клеток позволит создать универсальную иммунотерапию для множества видов рака. Они обнаружили новые рецепторы случайно и уже успешно протестировали их применение в борьбе с раковыми клетками на культурах клеток и на мышах.