Посол РФ заявил, что Австрия поддерживает «Северный поток — 2»

Вена, 24 января. Власти Австрии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку он выгоден Европе. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По его словам, прагматизм европейцев перевешивают черный пиар, который разводят некоторые западные политики в попытке очернить Россию. Экономические соображения превалируют над политическими.

«Северный поток — 2» является прибыльным для Австрии и всей Европы, поэтому правительство страны многократно высказывало поддержку реализации этого проекта», — отметил дипломат.

Напомним, что в октябре прошлого года Дания одобрила строительство «Северного потока — 2», маршрут которого проходит через датский континентальный шельф. Власти США, которые видят в «Газпроме» прямого конкурента производителям американского СПГ, объявили о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», однако российские официальные лица утверждают, что проект уже нельзя остановить. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия ценит позицию Германии, которая поддерживает проект «Северный поток — 2».

Газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.