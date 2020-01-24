Представитель Пентагона не подтвердил «перестрелку» между военными США и России в Сирии

Вашингтон, 24 января. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, отвечая на вопрос журналистов, не подтвердил информацию о «перестрелке», которая якобы произошла между российскими и американскими военными в Сирии.

Представитель вооруженных сил США отметил, что в настоящее время военные остаются в Сирии на прежних позициях и поддерживают контакт с военными из России. При этом, по словам Хоффмана, американское правительство продолжает работать по каналам предотвращения конфликтов, чтобы исключить недопонимания и случайные столкновения.

«У меня нет никакой информации относительно того, что вы называете «перестрелка». Могу лишь сказать, что мы находится там же, где находились, и они знают, где мы находимся», – ответил представитель Пентагона на вопрос о конфликте, который якобы произошел между военными.

Как сообщает РИА Новости, в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил об одном инциденте, который произошел во время «перехвата» российского генерал-майора у города Манбиджа. Он также отметил, что инцидент был решен по военным каналам.

В декабре в Сети известная оппозиционная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) запустила фейк о якобы конфликте, который произошел между военными США и России в провинции Хасака. Сообщалось, что военнослужащие устроили драку из-за того, что обе стороны оказались в одном и том же районе. Позже в Министерстве обороны РФ опровергли данную информацию.

Напомним, американские военные находятся на территории Сирии незаконно, ведь правительство страны не получало разрешения для этого ни у официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. При этом США занимаются тем, что нелегально добывают захваченную курдами сирийскую нефть и вывозят ее за рубеж, спонсируя местные террористические организации.