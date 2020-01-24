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Экономика

Представитель Энергосообщества Копач заявил о содействии «Газпрома» реформам на Украине

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Представитель Энергосообщества Копач заявил о содействии «Газпрома» реформам на Украине

Москва, 24 января. Российский «Газпром» стал основным двигателем реформ в энергетической отрасли Украины. Об этом заявил директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

Во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заметил, что жесткая политика России стимулировала позитивные перемены в газовой отрасли Украины.

При этом руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сказал, что соглашение с российской стороной позволило исправить «некоторые диспропорции», в результате чего Украина теперь имеет возможность беспрепятственно обмениваться газовыми потоками со Словакией, Венгрией и Польшей.

«Мы нашли приемлемый компромисс и подписали соглашение. Новый транзитный контракт стал очень важным для Европы», — считает Коболев.

Напомним, Москва и Киев подписали соглашение о транспортировке газа через территорию Украины сроком на пять лет. В первый год российская сторона поставит на 65 миллиардов кубометров голубого топлива, в последующие годы – еще по 40 миллиардов.  При этом Москва добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Киева и отмены украинского антимонопольного штрафа.

Энергосообщество создано Евросоюзом и рядом европейских стран с целью масштабирования внутреннего энергетического рынка ЕС до Юго-Восточной Европы и за ее пределы.

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Источник: РИА Новости
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