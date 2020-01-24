Безпалько отреагировал на жалобу Лукашенко о «неудобной позе» Белоруссии в нефтяном вопросе

Президент Белоруссии, возмущаясь российскими ценами на нефть, высказался, что Россия поставила его страну в неудобную позу. Политолог Богдан Безпалько в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что цена на ресурсы складывается из многих составляющих, в том числе, это затраты на разработку месторождений, на их поиск, на разведку и многое другое.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV.

«Все отношения между государствами строятся на основании международных или двусторонних договоров. В данном случае Александр Григорьевич (Лукашенко — Прим. ФАН) так выразился не потому, что Россия плохая, а по той причине, что его желание Россия удовлетворить не может. Он хочет при отсутствии реальной политической и экономической интеграции получать газ по цене Смоленской области. При том, что он является президентом другого государства. Но законы рынка никто не отменял», — пояснил Безпалько.

Напомним, 21 января президент Белоруссии сообщил о готовности покупать нефть за пределами России по мировым ценам. При этом стало известно, что Минск уже закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти.

«Наша цена не устраивает Лукашенко. Ну пусть тогда выходит на мировой рынок и покупает газ и нефть по мировым ценам. Там же, на мировом рынке, он может продавать и белорусскую продукцию, которая, судя по всему, в России тоже не задержится в прежних объемах. Стоимость газа, например, слагается из многих составляющих. Это затраты на разработку месторождений, на их поиск, на разведку, на обеспечение инфраструктуры на Севере, ведь мы добываем его не в Подмосковье», — отметил политолог.

Эксперт обратил внимание на еще один момент. Дело в том, что закупку делают посредники, которые потом продают все государству по более высокой цене, а уже государство продает народу за более высокую цену.

Лукашенко отрицает, что закупка Белоруссией нефти у других стран связана с попытками шантажа России с целью понижения российской цены.