Определены члены военной комиссии «5+5» по Ливии

Москва, 24 января. Пресс-секретарь военно-морского штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) Али Сабет назвал имена членов военной комиссии «5+5».

Сабет в интервью «Аль-Айн аль-Ихбария» сообщил, что со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которым руководит Файез Саррадж, вошли: генерал-майор аль-Фитури Гурайбиль, генерал-майор Ахмад Абу Шахма, генерал Мухтар Никаса, генерал-майор Махмуд ибн Саид и генерал-майор Абд ар-Рахман Мухаммад аль-Джатлави.

ЛНА в военной комиссии «5+5» представят генерал-майор Фарадж Махдави, бригадный генерал Абу Касим Абъадж, бригадный генерал аль-Хади Фаллях, бригадный генерал Идрис Мади и бригадный генерал Атыйа Хамада.

Эта группа будет следить за соблюдением перемирия в Ливии.

Военную комиссию «5+5» утвердили в столице Германии, однако о ее создании договорились на московских переговорах.

Напомним, межливийские переговоры с участием представителей дипломатических и оборонных ведомств России и Турции прошли 13 января. В Ливии с 12 января действует режим прекращения огня, который предложил ввести президент России Владимир Путин для решения ливийского кризиса.